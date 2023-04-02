شكرا لقرائتكم خبر عن اصنعى مكتبة لطفلك من ورق الكارتون المضغوط.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعادة تدوير الكارتون، من المواد التى يمكن أن تكون فى صلابة الخشب بعد ضغطها لأكثر من طبقة وبعد الحصول على كمية كبيرة منها يمكنك أن تتعاملى معها كألواح الخشب ويمكنك أن تصنعى منها أى شىء يحلو لكِ.

وخلال هذا التقرير سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لعمل مكتبة لطفلك بالحجم الذى ترغبين فيه.

فى البداية اجمعى كل الكراتين الفارغة فى المنزل الناجمة عن مشترياتك مهما كان حجمها، وابدأى فى تقطيع المكان المضغوط، واستخدمى القطع الصغيرة كحشو بين كل قطعتين ثم أكملى الكمية بالكامل وبعد ذلك صممى المكتبة التى ترغبينها وحددى شكلها ويمكنك الاستعانة ببعض الحبال القطنية لتقومى بالتوصيل بين كل القطع .

الخطوة الثانية قومى بتغليف الكارتون المضغوط أما بالاستيكر الملون أو قومى بطلاؤها بنفسك باى لون يحبه طفلك، وبعد ذلك حددى المكان الذى ستضعى فيه المكتبة، وبعد ذلك قومى بتحديد عدد الارفف وبين كل رف واخر اثقبى على الطرفين ومررى منه الحبال واسف كل ثقب اعقدى الحبل ليمنع انزلاق الرف واحكمى العقدة بشكل جيد ثم كررى الأمر حتى تنتهى من كل الارفف، ومع انتهاء كل الارفف وصلى الخيوط مع بعضها وثبتى مسمارين أو ثلاثة فى الحيطة على شكل مستقيم وعلقى عليه المكتبة وضعى عليها العاب طفلك أو أدواته التى يستخدمها ، وبعض الكتب.

بذلك تكونى علمتى طفلك أن إعادة التدوير أسلوب حياة ، يمكن من خلاله أن يشارك فى الحفاظ على البيئة ، وتوفير الكثير من المال، ويمكن أيضا أن يصبح مشروعا له فى يوم من الايام بعد ادخال بعض التعديلات والمواد الخام، فاعادة التدوير والمخلفات كنز لا ينتهى كل يوم فيه الجديد.