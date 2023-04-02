شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، ضمن خطط التطوير الجارى تنفيذها للبنية التحتية، والذي سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، وفى النقاط التالية نوضح أهداف تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددى