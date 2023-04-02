شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، ويتم طرح زيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 25 جنيها على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تم افتتاح العديد من فروع معارض "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.