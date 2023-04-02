هل سينخفض سعر الذهب؟.. مستشار وزير التموين يجيب

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسواق الذهب حاليا تذبذبا فى الأسعار وارتفاعا كبيرا فى سعر المعدن الثمين نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن، وعلى الرغم من هبوط السعر العالمى للذهب، إلا أن أسعار الذهب فى الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات الماضية نتيجة زيادة معدلات الإقبال على شراء المعدن الثمين.

ونصح ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين بالتريث فى شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبى وتراجع فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار الذهب فى الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار فى أسعار المعدن الثمين فى الوقت الحالى، مؤكدا أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض 1900 جنيه.

وأضاف فرج لـ"الخليج 365" أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب فى الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث فى الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

يحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.