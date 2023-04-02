أبرز ما حدث فى 11 رمضان.. انتصار المسلمين في موقعة البويب في العراق

القاهرة - سامية سيد -

شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- إسلام وفد ثقيف:

في 11 رمضان سنة 6 هـ قدم وفد من ثقيف على رسول الله مُحَمّد (صلى الله عليه وسلّم) فأسلموا، وكان سيدهم عروة بن مسعود قد جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) مُنْصَرَفَهُ من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة أسلم وحسن إسلامه واستأذن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) فى الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم ندموا، ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب الرسول (عليه الصلاة والسلام)، فبعثوا وفدهم هذا اليوم معلنين إسلامهم، فقبل منهم الرسول ذلك وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لتحطيم أصنامهم.

2- انتصار المسلمين في موقعة البويب في العراق

في 11 رمضان سنة 13 هـ، انتصر المسلمون فى موقعة البويب فى العراق، أرسل الفرس جيشاً بقيادة مهران ابن بازان، وعبر الفرس الجسر إلى موضع يُسمى البويب، والتقى المسلمون معه فى قتال عنيف، كانوا بقيادة المثنى، وقد نصر الله المسلمين نصراً أعاد إليهم ثقتهم فى أنفسهم بعد هزيمة موقعة الجسر، وقتل فى المعركة خلقٌ كثير منهم مسعود بن حارثه، أخو المثنى.