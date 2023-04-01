شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة المهندسين: النقيب قادر على لم شمل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام رزق وكيل نقابة المهندسين، إن أكثر من 1300 عضو طالبين سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، و300 عضو طالبين سحب الثقة من المجلس، وذلك نتيجة لإدارة النقابة بشكل شعبوى فردى، مشيرا إلى أن الأمر كاملا سيتم طرحه على المجلس ليتم دراسة الاجراءات الأفضل حيال ذلك، مؤكدا ثقته في أن النقيب العام لديه القدره فى تصحيح ما تم فى الجمعية العمومية والقرارات التى لم تعتمد بالمجلس الأعلى للنقابة.

وأضاف رزق، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن: هناك قرار من المجلس الأعلى فى 27 أغسطس الماضى برفض بيع أى أصل من أصول النقابة، وبالتالى لا صحة لأى حديث عن بيع أي أسهم من الشركات التي تملك النقابة اسهم بها.

وأشار إلى أن اعتماد الجهة الإدارية المشرفة على نقابة المهندسين، والممثلة فى وزير الرى لقرارات الجمعية العمومية أمر أساسى لتنفيذها، لافتا إلى أن المادة 18 من قانون النقابة واضحه وتنص على ألا يتم عرض أى بنود غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء.

وحول صفحات السوشيال ميديا، أكد وكيل النقابة، أن النقابة لديها لجان للتحقيق يتم إحالة أى مهندس يتجاوز فى حق أى عضو لها، لافتا إلى أنه بالفعل تم تحويل مهندس لها، وجارى إحالته للتأديب، مؤكدا على ضرورة لم شمل النقابة، موجها حديثه للنقيب قائلا: أنت القادر على لم شمل الجميع.