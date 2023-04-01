شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة المهندسين: النقيب قادر على لم شمل الجميع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رزق، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن: هناك قرار من المجلس الأعلى فى 27 أغسطس الماضى برفض بيع أى أصل من أصول النقابة، وبالتالى لا صحة لأى حديث عن بيع أي أسهم من الشركات التي تملك النقابة اسهم بها.
وأشار إلى أن اعتماد الجهة الإدارية المشرفة على نقابة المهندسين، والممثلة فى وزير الرى لقرارات الجمعية العمومية أمر أساسى لتنفيذها، لافتا إلى أن المادة 18 من قانون النقابة واضحه وتنص على ألا يتم عرض أى بنود غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء.
وحول صفحات السوشيال ميديا، أكد وكيل النقابة، أن النقابة لديها لجان للتحقيق يتم إحالة أى مهندس يتجاوز فى حق أى عضو لها، لافتا إلى أنه بالفعل تم تحويل مهندس لها، وجارى إحالته للتأديب، مؤكدا على ضرورة لم شمل النقابة، موجها حديثه للنقيب قائلا: أنت القادر على لم شمل الجميع.