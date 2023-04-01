شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدنا بشمالى القوقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم /السبت/ المنطقة الواقعة في شمالي القوقاز الروسي والتي تتميز بانتشار مرافق الاستجمام والاستشفاء، وفقا لمسؤول محلى رفيع المستوى.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ما كتبه نيكولاى بوندارينكو رئيس بلدية بريدجوري، عبر تلجرام والذي أفاد فيه بأن الزلزال كان بقوة 4.6 درجة، وكانت التلال الأقرب إلى مركزه.



كما أوضح فرع منطقة ستافروبول بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.