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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدنا بشمالى القوقاز

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القاهرة - سامية سيد -  ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم /السبت/ المنطقة الواقعة في شمالي القوقاز الروسي والتي تتميز بانتشار مرافق الاستجمام والاستشفاء، وفقا لمسؤول محلى رفيع المستوى.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ما كتبه نيكولاى بوندارينكو رئيس بلدية بريدجوري، عبر تلجرام والذي أفاد فيه بأن الزلزال كان بقوة 4.6 درجة، وكانت التلال الأقرب إلى مركزه.

 


كما أوضح فرع منطقة ستافروبول بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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