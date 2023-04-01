شكرا لقرائتكم خبر عن مشايخ قبائل سيناء يقدمون هدية تذكارية للرئيس السيسي في ذكرى انتصار 10 رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجموعة من مشايخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة حيث التقى عددا من مقاتلي وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، حيث أكد الرئيس السيسى أن الأزمة التي نمر بها خلال الأيام الأخيرة ستنتهي.



















