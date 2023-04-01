الرئيس السيسى يكرم عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة حيث التقى عددا من مقاتلي وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، حيث أكد الرئيس السيسى أن الأزمة التي نمر بها خلال الأيام الأخيرة ستنتهي.