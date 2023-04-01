شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"الجنود": الأزمة اللى إحنا فيها هتخلص بيكم أنتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أحد المجندين، خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة عن المدة التي يقضيها في الجيش، والإجازات التي يحصل عليها.

وقال الرئيس السيسى لأحد الجنود، أنا كنت بقعد في الجيش 40 يوم وآخد إجازة 5 أيام فقط.

وأضاف الرئيس السيسى للجنود بشرق القناة، "الأزمة اللى احنا فيها هتخلص بيكم أنتم، وهييجي يوم ويبقى الموضوع ده تاريخ".

وتابع الرئيس السيسى، "أوعوا تفتكروا أن الازمة دي هتفضل كده، وافتكروا من 10 سنوات كان كله بيقول امتى الإرهاب يخلص، وأهو خلص أهو بيكم انتوا".