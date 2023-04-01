شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: شكل سيناء فى 7 سنوات الأخيرة تغير تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعيش من أسوان إلى الإسكندرية على 60 ألف كيلو، وسيناء حينما نبذل فيها جهدًا ونقيم مشروعات تنمية حقيقية أمر يستحق ونتحدث كثيرًا عن ذلك، ولكن لا يشعر به الناس بشكل كبير لأنه تم على مدار 7 سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، :"كل شيء يتم تغطيته بشكل منفرد، ولكن الإنجاز خلال هذه السنوات كان ضخمًا وبتكلفة عالية"، موضحا أن شكل سيناء في السبع سنوات الأخيرة تغير تمامًا وبتكلفة ضخمة، مؤكدًا أنه ليس مهمًا التكاليف، ولكن المهم الشكل النهائي.

وقال الرئيس السيسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تمتد لوقت أكبر ونعمل على تجاوزها الآن بكافة السبل، مستطردا: "لنا احتفال على أرض سيناء في المكان الذي شهد دماء المصريين وقوات الجيش وأبناء سيناء، ولابد أن يكون احتفالًا يليق بقيمتهم".

ولفت الرئيس السيسى إلى أن ما أقيم في سيناء في الفترة الماضية من محاربة الإرهاب يضاهي ما تم في أكتوبر وما تم فيه تم بدم أبناء مصر.