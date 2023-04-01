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الرئيس السيسي: قاتلنا الأشرار 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل مشكلة لها حل ومستعدين بذل مجهود أكبر بشكل مدروس ونضحى من أجل الحلول بتاعتنا .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء،:"الأمور الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة وكنا نتمنى أن تنتهى الأزمة الروسية قريبا".

وتابع الرئيس السيسى :" قاتلنا الأشرار 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة، وسعيد بلقائكم وسعيد بمجموعة الأبطال الذين تم تكريمهم، والاحتفال الخاص بإنهاء الإرهاب في سيناء سيكون له شكل أخر يليق بالحدث".

 

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