شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الجميع كان يتساءل متى ينتهى الإرهاب وبالفعل انتهى بهؤلاء الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قبل 10 سنوات كان الجميع يتساءل متى ينتهي الإرهاب، وبالفعل انتهى بهؤلاء الجنود، موضحا أن أزمة الإرهاب لن تظل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، أن الأزمة الحالية ستنتهي برجال الجيش، وقريبًا بإذن الله.

ووجه الرئيس السيسى، نصيحة للجنود مطالبا إياهم بضرورة التدريب طوال الوقت لبناء الجسم والعقل حتى يكونون مقاتلين يعتمد عليهم حتى يستطيعوا القتال.