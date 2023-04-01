شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هناك أزمة اقتصادية لكن نشتغل ونجتهد وربنا سيكلل جهودنا بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك أزمة اقتصادية كبيرة يمر بها العالم وتأثرنا بها، ولكننا متماسكين وسنتجاوزها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، أن الأزمة سنعبرها مثلما عبرنا الكثير، والأزمة ستكون تاريخ مثل أزمة مكافحة الإرهاب .

وتابع الرئيس السيسى، أن هناك أزمة اقتصادية، ولكن نشتغل ونجتهد وربنا مطلع علينا وأكيد سيكلل جهودنا بالنجاح.