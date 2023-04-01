شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 60 مستثمرا يتسلمون 113 وحدة صناعية فى الفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: 60 مستثمرا يتسلمون 113 وحدة صناعية فى الفيوم الجديدة.. الرئيس السيسى فى ذكرى العاشر من رمضان: فخور بوجودى مع مقاتلى القوات المسلحة شرق القناة

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الرئيس السيسى فى ذكرى العاشر من رمضان: فخور بوجودى مع مقاتلى القوات المسلحة شرق القناة

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