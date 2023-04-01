شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قوات شرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسى على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.