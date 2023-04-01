شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: انتقلت لمنطقة القناة بعد تخرجى من الكلية الحربية وكانت أفضل أيامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الجنود، خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، حيث حث الرئيس السيسى، أحد الجنود على الحصول على شهادة تعليمية، مداعبا إياه قائلا:" شكلك نبيه يا واد، ولازم تاخد شهادة".

وأضاف الرئيس السيسى، أنه بعد تخرجه من الكلية الحربية انتقل إلى منطقة القناة، مؤكدًا أنها كانت أفضل أيام عاشها.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، أن حل أزمة الدولار بفضل الله وجهد قوات الجيش سيكون تاريخًا.