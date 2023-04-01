شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مفاوضات جماعية تحقق مطالب عمال بمصنع للغزل والنسيج بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن مفاوضة جماعية ناجحة تسببت فى فض وقفة احتجاجية لـ 1500 عامل بمصنع الغزل والنسيج بدمياط، بعد تحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف مرتبات شهر مارس المتأخرة، وذلك بالتفاوض مع مسئولى المصنع، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة المديريات بالمحافظات، بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية " العمال وأصحاب الأعمال"، والتوعية بالحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لحماية الطرفين وتوفير مناخ عمل آمن.

وبحسب بيان صادر اليوم السبت، أوضحت الوزارة أنها تقريراً من منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أشارت فيه إلى أنه تم تنظيم اجتماع حضره مدير المديرية ومدير إدارة الرعاية، مع المسئولين والعمال وممثليهم بالشركة لمعرفة أسباب تأخر صرف الرواتب الشهرية للعاملين داخل المصنع، وتم الاتفاق مع العمال أنه سيتم متابعة مرتباتهم شهرياً حتى يتمكنوا من صرفها فى المواعيد التى تحددها الدولة والاطمئنان من تحقيق ذلك داخل المنشآت وكافة المنشآت العاملة فى المحافظة، مع التأكد من استمرار العمل داخل المصنع بدون توقف.

وأضافت مدير المديرية، أن المديرية حريصة على متابعة سير العمل داخل المنشآت والاطمئنان على أحوال العمالة الموجودة بداخلها، وحصولهم على كافة حقوقهم بدون تأخير، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية، التى تمارس مهامها اليومية وفق خطط موضوعة تحت إشراف الادارات المركزية التابعة لها بالوزارة، والتى تحاول تذليل كافة المشكلات والصعاب التى تواجه سير العملية الإنتاجية وتضمن استمرارها فى التقدم والازدهار.