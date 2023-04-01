شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة ": إعادة مستحقات عمال مصريين توفوا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم السبت عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين متوفين بالمملكة خلال شهر مارس 2023 بإجمالى 307 آلاف و553 ريال سعودى بما يعادل 2 مليون و532 ألفاً و931 جنيه تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وبحسب البيان، تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال:محمد .س ش. ع، محمد. س. إ. ا، احمد. ح . ح. م، على ا. م. ع، رمضان ع. م.س، هانى ص. ا، محمد ج. ف، عبد الدايم ح. م، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة .

وأفاد الملحق العمالى أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وارسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ،وإرسال الشكاوى والاستفسارات .