"القوى العاملة": تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية أوضح فيه أن مدة الدورة تستمر لمدة 11 ساعة تدريبا عمليا على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000، وطرق الحفظ والتصنيع السمكي من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهي علي البخار والتغليف باحدث تكنولوجيا ، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وأضاف وكيل المديرية أنه نظرا للاقبال الشديد على الدورة ووجود قائمة انتظار كبيرة فقد تم قبول اعداد زادت عن مثيلتها في الدورة الأولى، حيث بلغ عدد المتدربين 87 متدربا من الجنسين كمرحلة ثانية ونقل التدريب إلى مقر قصر ثقافة برج العرب لاستيعاب العدد وكذلك تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشباب.. حضر الدورة الدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك ، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب المهني ، واحمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل بالمنطقة.