أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وهبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

رئيس الوزراء يتابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنمويةالحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية اليوم السبت، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثرمن عشر سنوات.

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل ،حيث أن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، مؤكدا ان السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض 1900 جنيه ،ناصحا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي وتراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمرا بالفيوم الجديدة، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لعدد 32 مستثمرا 71 وحدة بالمجمع الخرساني لعدد 28 مستثمرا. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك لجانا متخصصة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل طباعتها، لتجنب أي أخطاء سواء في الصياغة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، مشددة على أن الأسئلة ستكون خالية من أي أخطاء وستكون صياغتها واضحة دون لبس أو غموض. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين 647 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019. الصحة: فحص 4 ملايين و647 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع امتحانات الثانوية العامة 2023.. لجان متخصصة تفحص الأسئلة لتجنب أى أخطاء "الصناعة": 60 مستثمرا يحصلون على 113 وحدة صناعية بالفيوم الجديدة مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضانمباحثات مصرية سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية.. صور