شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فخور بتواجدى مع مقاتلى القوات المسلحة شرق القناة فى ذكرى نصر 10رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بوجوده وسط أبناءه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، مضيفًا:" فخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".

وأضاف الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه سعيد بالتواجد بين أبناءه مقاتلى القوات المسلحة في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.