الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقى مقاتلى قيادات مكافحة الإرهاب

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012