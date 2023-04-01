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تعرف على خطوط نقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  

وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 أتوبيسا بجميع مناطق القاهرة الكبرى، وهى كالتالى:

الخط الأول "عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – استاد القاهرة" 10 سيارات.

الخط الثانى "العباسية – صلاح سالم – يوسف عباس – استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .

الخط الثالث "قسم الحدائق – حدائق القبة – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .

الخط الرابع " دوران شبرا – الخلفاوى – منشية الجمل – حدائق القبة – الفنجرى- استاد القاهرة" 5 أتوبيسات .

الخط الخامس "ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العينى – السيدة عائشة – الاتوستراد – جامعة الأزهر - استاد القاهرة" 5 سيارات.

الخط السادس "السيدة عائشة – الاتوستراد – نادى السكة - استاد القاهرة" 5 أتوبيسات.

الخط السابع "النزهة الجديدة – الحجاز – شارع النزهة – السبع عمارات – ميدان الساعة – طريق النصر - استاد القاهرة" 5 أتوبيسات.

الخط الثامن " الاميرية – سراى القبة – روكسى – كلية بنات عين شمس – خضر التونى – شارع يوسف عباس - استاد القاهرة " 5 أتوبيسات.

الخط التاسع "شبرا الخيمة – مسطرد – المطرية – التجنيد – روكسى – الخليفة المأمون – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 سيارات.

 

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط ستعمل بجوار خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة والتي تعبر بمحاور " طريق النصر – صلاح سالم – إسماعيل الفنجرى" المحيطة بإستاد القاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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