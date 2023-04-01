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الأوقاف: افتتاح 41 مسجدًا الجمعة القادم منها 36 مسجدًا جديدًا وتجديدًا و5 مساجد صيانة وتطويرًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة  7 / 4 / 2023م، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر  الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة

3. الصفايا – الباويطي – الواحات 

4. التقوى  - الزبو – الواحات 

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة 

6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول  

 

 

 

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

9. طراف – عزبة طراف - دمشير

10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص

11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم

12. الرحمة – عزبة العرب  منسافيس- أبو قرقاص

13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص

14. السلام – ديروط  أم نخلة - ملوي

15. الخطباء  والغربيين -  بهدال المنيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

16. آل سباق - صدفا

17. العريضات – دكران – أبو تيج 

18. الرحمن – ببلاو - ديروط

19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط

 

20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط

21. الواحد الأحد – شلش ديروط

 

22. أبو العدب - صدفا

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية

24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم 

27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة 

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا

29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر

 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

30. النور – أبو خروع – أبو صوير 

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

31. الشوربجي - فارسكور

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود

33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير

35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. الغفران -  الزرقا 

2. مكة المكرمة – كفر سعد

 

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. الشاملي – ميت الديبة - قلين

 

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

4. قباء – عزبة يونس – القصير – القوصية 

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

5. الفاروق عمر بن الخطاب  - ش 8 المراغين القديمة - الرمل. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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