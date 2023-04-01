الطرق والكبارى: غلق كوبرى بركة السبع بعد اصطدام شاحنة وحدوث تلفيات.. صور

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للطر ق والكبارى بيانا إعلاميا بشأن كوبرى بركه السبع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث أشارت الهيئة فى بيانها إلى حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبرى مما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبرى.

وأنه على الفور تم اغلاق الكوبرى احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية والدفع بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبرى لاجراء الإصلاحات اللازمة

كما تم التنسيق مع المرور لعمل تحويلات مرورية فى هذه المنطقة بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحى و كوبرى بركة السبع القديم لحين اصلاح الكوبرى الحالى لكى يتم إعادة تسيير المركبات على الكوبرى الجديد.