شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال السياحة العرب: مصر حققت التنمية بحرفها التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية فى تنمية الحرف والصناعات اليدوية باعتبارها محورا أساسيا في دعم النشاط السياحى وجذب السياح، جاء ذلك فى تقرير صادر عن المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية

وقال المهيرى إن التقرير ذكر منتجات الحرف اليدوية باعتبارها "كلمة السر" فى زيادة أعداد السائحين لكونه قطاع محورى فى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاعه وتعزيز أصول الرفاه الاجتماعي مشيدا بدور الدولة واجهزتها منها وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق الاجتماعى وغيرهما وذلك لدعمهم الصناعات الحرفية واليدوية وتذليل كل الصعوبات لاقامة معارض خاصة بها وهو نوع من الترويج السياحى لطريقة عير موجهه.

أشار إلى أن اهتمام الدولة بالحرف إنما هو تأكيد للمحافظة على البيئات التراثية وسلامتها من الاندثار لا سيما أنها احد محاور التنمية المستدامة ومن الموارد المهمة للسياحة.

أضاف " المهيرى ' أن استدعاء الدولة سبل تحقق الاستغلال الأمثل لامكاناتها التراثية يأتى بما يتفق مع مبدأ الاستدامة للحرف المرتبطة بالمواقع التراثية رغم زخم الزحف العمراني مشيدا بدور توجهات مصر واعتمادها لابراز اأهم المعالم والمواقع التراثية في مدنها التاريخية وذلك لتحقيق الفوائد العظمى من رفاهية السياحية المستدامة.