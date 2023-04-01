شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 415 ألف جنيه دعم للأطباء وأسرهم خلال شهر مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التى قدمتها خلال شهر مارس الماضى فى نواحى الدعم الإجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها) .

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هى تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم فى الأزمات‘ ومنها تقديم الدعم المادى للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء، وأعلنت الدكتور إيمان سلامة أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف( 20000) جنيه، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة فى دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف(244000 ) جنيه لعدد 65من أسر الاطباء، وبالنسبة للدعم العلاجى قدمت اللجنة الاجتماعية فى شهر مارس الماضى مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه( 151515جنيه)دعما مادياً للعلاج استفاد منها 31 فرد.

وأضافت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن موارد اللجنة الاجتماعية التى يتم تقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هى من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.