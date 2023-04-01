شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وتنظيم إفطار للطلاب المغتربين والان مع تفاصيل الخبر
وأتمت جامعة الأزهر تجهيزاتها لمائدة الإفطار الجماعي في الحرم الجامعي بمدينة نصر لاستقبال الطلاب المغتربين غير المقيمين في المدينة الجامعية اليوم السبت، ويتعين على الراغبين في حضور الإفطار من الطلاب تسجيل أسمائهم والتنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس من منسقي الأنشطة الطلابية (منسق طلاب من أجل مصر) بالكليات.
ويحرص الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعاية طلابه من المصريين والوافدين من أكثر مئة دولة، والتيسير عليهم، وينظم الأزهر برامج علمية ودعوية متنوعة ومكثفة خلال شهر رمضان من خلال هيئاته المختلفة لإحياء الأجواء الرمضانية المميزة وروحانيات الشهر الكريم ونشر الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.