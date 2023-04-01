شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يطلق أول عملية ادخار على تطبيق تحويشة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفي إطار مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة، ضمن برنامج الشمول المالي والرقمي، أطلق المجلس أول عملية ادخار رقمي في مصر علي تطبيق تحويشة، ضمن مجموعة ادخار وإقراض رقمية، وذلك بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأعرب المهندس عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر لجنة البيئة عن بالغ سعادتة بإطلاق مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، وأشار إلي أن تطبيق تحويشة فرصة لدمج المرأة الريفية المصرية في مشاريع التمويل المناخي المستدامة لتحقيق حياة أفضل لهن ولأسرهن.

وأكدت إنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، أن تنفيذ أول عملية ادخار علي تطبيق تحويشة في مصر، تمت من خلال قيام الميسرة المالية والعضوات المفوضات من المجموعة بإنشاء أول حساب بنكي لإحدي مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "مجموعة الزهور" بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مضيفة أنه تم استخراج" كروت ميزة تحويشة " لعدد 25 سيدة في المجموعة، وبدأت بالفعل أول جلسة من الـ 52 جلسة الأسبوعية، وتمكنت السيدات من شحن "كروت ميزة " الخاصة بهن عن طريق الميسرة الماليه وتطبيق تحويشة، وتلا ذلك القيام بعمليه الادخار، وتم بالفعل عمل 4 جلسات ادخارية بنجاح ليصبح رصيد أول مجموعة ادخارية "مجموعة الزهور" من الادخار 1000 جنيه، كما تم بالفعل أول عملية إقراض لإحدى سيدات المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وتم إجراء "تجربة حية" للمرحلتين الثالثة والرابعة من تطبيق "تحويشة" بمحافظة البحيرة، بحضور ممثلين من البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، استهدفت التجربة اختبار آلية عمل التطبيق، والتأكد من أن جميع الخطوات تتم بسهولة ودون عقبات مع المجموعة الادخارية، وتكونت التجربة من عدة عمليات تقوم بها الميسرة المالية، وبالفعل بدأت أول جلسة ادخار، وتم تكرار الجلسات حتى الجلسة الرابعة لبدء جلسة الإقراض، وفتح تلك الجلسة وأخذ طلبات القروض وتفعيلها وقد تمت التجربة كاملة بنجاح.