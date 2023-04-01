شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للانتشار الأمنى باستاد القاهرة قبل مباراة الأهلى والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق اللقاء المنتظر "ديربي النيل"، انتشر رجال الأمن بإستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط، ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

تأمين مبارة الأهلى والهلال السودانى (1)

تأمين مبارة الأهلى والهلال السودانى (2)



تأمين مبارة الأهلى والهلال السودانى (3)



تأمين مبارة الأهلى والهلال السودانى (4)