شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السورى فى ماسبيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عقد جلسة المباحثات الثنائية بين وفدي مصر وسوريا برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري وفيصل المقداد.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري منذ قليل نظيره السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، وذلك لعقد جلسة مباحثات مشتركة تتناول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هي الأولى له منذ توليه منصبه كوزير خارجية جمهورية سوريا.

وزار وزير الخارجية سامح شكري، نهاية فبراير الماضي ، العاصمة دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وأكد شكري بعد اجتماعاته في العاصمة السورية أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن مصر ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني.