شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: العاشر من رمضان أعاد سيناء وكرامة الأمة العربية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذي حققت فيه العسكرية المصرية نصرا عظيما، أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها.

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحية إلى شعب مصر وأبطاله، ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام".