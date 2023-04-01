شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور السيد قنديل - في بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان - أن هذه الملحمة المجيدة ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، التي نستلهم منها أسمى معانى الفداء والعطاء.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم العظيم هو مصدر مجد وفخر لدى القوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر التاريخ، ووسام على الصدور، وشفيع للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن، حفظ الله مصر، وجيشها العظيم.