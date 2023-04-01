شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يناشد الجماهير بمباراة الأهلى والهلال بدخول الاستاد مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الاهلي والهلال السوداني الجماهير بالتواجد مبكرا للدخول للاستاد حتى لا يحدث تكدسا قبل المباراة بوقت قليل، حيث يتم فتح أبواب الاستاد الساعة 4 مساءً.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.