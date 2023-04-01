شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة مخالفة بناء حائط داخل جراج فى شارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة على مدار اليوم جهود رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد حي العمرانية من خلال المتابعة الميدانية مخالفة بناء حائط داخل جراج بالعقار الكائن 459 شارع الهرم، وعلى الفور أوقف الحي أعمال البناء وأزال الحائط المخالف واتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة جهود مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزاله المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن حي الدقي رصد من خلال المتابعة الميدانية مؤخرا أعمال لبناء مخالف بصب مدخل جراج لتحويله إلى محل تجاري بعمل شدة خشبية لمدخل جراج العقار رقم 4 شارع الأطباء بجوار نادى الصيد، وعلى الفور أزال الحي حالة البناء المخالف وتحفظ على الأدوات المستخدمة في أعمال البناء.