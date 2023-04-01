شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح برى القمح اليوم نهاراً فى الوجه البحرى وليلاً بوجه قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يمكن رى القمح اليوم فى الوجه البحري نهارا، والوجه القبلي يروى بعد غروب الشمس.

وتتجه الحرارة اليوم نحو الارتفاع التدريجي، وإن ظل الشعور الطقس يميل للبرودة على الساحل الشمالي الشرقي، معتدل على باقي المناطق، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتسود أجواء مشمسة متوقعة على أغلب الأنحاء مع رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط على مدن البحر الأحمر والخليجين.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الأحمر مضطرب، يكون شديد الاضطراب صباحًا.