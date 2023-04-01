شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور إمام النجمى عميد كلية العلاج الطبيعى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور إمام النجمى العميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وأحد رواد العلاج الطبيعي فى مصر الوطن العربي.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

يذكر أن الدكتور إمام النجمي حصل على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الطبية وتم تكريمه في عيد العلم الثاني عشر، وقد عين رئيسًا لقسم العلاج الطبيعي للأطفال، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لفترتين، ثم عميدا للكلية لفترتين، وعين رئيسا للاتحاد العربى للعلاج الطبيعى ومقرراً للجنه العلمية للترقيات لدورتين متتاليتين، كما عمل مستشارًا طبيا للعلاج الطبيعى بمستشفيات الشرطة وأستاذا زائرا بالمملكة العربية السعودية، وتقلد الكثير من المناصب الإدارية فى اللجان العلمية ولجان اختيار القيادات والعمداء بجامعة القاهرة.