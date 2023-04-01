شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بمتابعة تسجيل الغياب والحضور اليومى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بمتابعة تسجيل الغياب والحضور اليومى للطلاب لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى مع العمل على جذب الطلاب للمدارس، مؤكدة أن نسب الحضور انخفضت فى بعض المدارس بعد دخول شهر رمضان، مشددة على أن أى طالب تجاوز نسب الغياب يتم تطبيق القانون عليه.

جدير بالذكر، أن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

ويهيب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الالكتروني.