شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية تكشف كيفية تدريب الأطفال على صيام رمضان والوجبة الصحية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ضحى محمد أستاذ كيمياء التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن كيفية تدريب الأطفال على صيام شهر رمضان، خاصةً وأنه لم يفرض عليهم الصيام، حيث يجب أن تكون فترة التدريب من 7 إلى 10 سنوات، موضحة أن بدء التدريب قبل هذا السن مجهد بالنسبة للطفل، مشيرة إلى أن التدريب على الصيام يجب أن يبدأ بشكل تدريجى، حيث إن الطفل غير ملزم بصيام اليوم كاملا، كما أن صيام رمضان هذا العام يتزامن مع الشتاء والربيع وبالتالى يكون الصيام فيه هين ومحبب عكس صيام رمضان فى الصيف للأطفال يكون مرهق ومجهد جدًا.

وأضافت أستاذ التغذية فى نشرة طبية، أن التدريب على الصيام يجب أن يبدأ من الفجر وحتى الظهر، مشددة على أن ذلك الأمر مرتبط بالحالة الصحية للطفل، بمعنى لو أن الطفل جسمه ضعيف غير جائز صيام اليوم كاملا أو رمضان كاملا، خاصة وأنه فى مرحلة التدريب على الصيام، لأن الهدف الأساسى أن يحب الطفل الصيام فلا يجوز أنه ندفعه للصيام ويشعر الطفل أن ذلك عبء عليه، وعبء على الأسرة، ولو صام الطفل من الفجر حتى الظهر فهذا أمر جيد.

واستطردت الدكتورة ضحى محمد، أن الوجبة الصحية للطفل الصائم يجب أن تكون وجبة متكاملة بها بروتين وكربوهيدرات والدهون المشبعة وغير المشبعة خلط بين الزيت والسمن ، مع ضرورة إيجاد وجبة بينية أساسية بين الإفطار والسحور، مشددة على ضرورة تناول الفول فى سحور الطفل والبيض المسلوق أفضل من البيض المقلى مع تناول كوب زبادى مع ضرورة عدم تناول المواد الغازية والحوادق حتى لا يشعر الطفل بالعطش خاصة فى حالة قدرته على صيام اليوم كاملًا.