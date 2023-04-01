شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطوير كورنيش النيل الشرقى فى قنا بطول 1500 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، أنه يتم تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على النهر وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهاته، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجري النهر، ومواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح فى تقرير لوزير الرى، أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالي طول 2350 مترا، كما تم إنهاء عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة 1 بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بطول كيلو متر، كما تجرى عملية توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجريه “التدبيش” وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب “ البربخ” بإجمالى طول 800 متر بمركز سوهاج بمحافظة سوهاج ، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج .

كما يجرى تنفيذ عملية استكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول 127 مترا، وتم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة حيث تتضمن أعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة .

وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل .

جدير بالذكر، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات .