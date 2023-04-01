شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تسترد مضبوطات إشغالات الطريق فى الجيزة.. الاسترجاع خلال 15 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية المفاجئة على الشوارع لمنع ومحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات الأكشاك من الإشغالات وتعديات المحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتتيح الوحدات المحلية بالمحافظة خدمة استرداد المضبوطات المصادرة على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات استرداد الباعة وأصحاب المحال لمضبوطات حملات الإشغالات.

1- يتقدم صاحب المضبوطات بطلب إلى الحي بشأن التعلقات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، وتحديد الآتي:

- المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

- موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

- المضبوطات الخاصة.

2- إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

3- إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

4- إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

5- إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

6- سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.