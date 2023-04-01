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معلومة قانونية.. كيف تستعيد هاتفك المسروق فى خطوات بسيطة

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القاهرة - سامية سيد - سرقة الهواتف من السرقات التي يتعرض لها البعض من المواطنين في مواقف مختلفة، ويتساءل الكثير عن كيفية استعادة الهاتف المسروق بالخطوات القانونية.

 

1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".

 

2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.

 

3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

 

4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

 

5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.

 

6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

 

7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.

 

8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

 

9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.

 

10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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