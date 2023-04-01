شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بتسهيل استخراج تأشيرات السياحة للراغبين فى زيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تسهيل استخراج تأشيرات السياحة للراغبين في زيارة مصر، أيد غالبية القراء مطالب تسهيل استخراج تأشيرات السياحة للراغبين في زيارة مصر.

وأيد 82% من القراء مطالب تسهيل استخراج تأشيرات السياحة للراغبين في زيارة مصر بينما عارض 18% من القراء مطالب تسهيل استخراج تأشيرات السياحة للراغبين في زيارة مصر.