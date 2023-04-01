شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية بالقومى للبحوث تقدم 6 نصائح طبية لتجنب العطش فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة مها إبراهيم أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث عدد من النصائح الطبية لتجنب الشعور بالعطش فى نهار رمضان، ولضمان صيام آمن، وفى مقدمتها.

- شرب الماء ويجب تحديد توقيت مناسب لشرب الماء، أن تكون كمية الماء موزعة على الفترة الفاصلة بين وجبتي الإفطار والسحور، وارتشف الماء تدريجيًا وألا تشرب دفعة واحدة.

كما شددت الدكتورة مها إبراهيم على ضرورة تجنب الشاى والقهوة، لأنها من المشروبات المدرة للبول مما يزيد الإحساس بالعطش في نهار رمضان.

وتطرقت أستاذ التغذية فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث تناول الطعام، يفضل تناول الشوربة في بداية الإفطار، والاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء التى تحتوى على الخس والخيار والمزيد من الألياف، ثم تناول طعام الإفطار، كما يستحب استبدال الحلوى بالفواكه.

- تناول التمر: يجب تناول التمر عند الإفطار، وقبل أذان الفجر، حيث إنه غنيًا بفيتامين" ك "، كما أنه مفيد في جعل الجسم يخزن السوائل كونه مصدر طبيعى للجلوكوز.

-تناول الزبادى: يجب الحرص على تناول الزبادى يشكل يومى ، خاصة وقت السحور، لأنه يحمي من الجفاف، كما أنه يهدئ المعدة ويساعد على منع الحموضة.

- تجنب الإفراط فى المخللات والأطعمة المالحة: يفضل تجنب المخلالت والأطعمة الحارة والحلوي الغنية بالسكر .