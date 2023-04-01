شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الإضاءة فى عهد المماليك.. حكاية المشكاة الملكية بمتحف آثار الغردقة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم متحف آثار مدينة الغردقة الالآف من القطع الأثرية الثمينة والقيمة والتى ترجع للعصور المختلفة منها الفرعونى والرومانى والإسلامى والقبطى المملوكى، وغيرها من القطع التى ترجع للعصر الحديث.

من بين تلك القطع "المشكاة" والتى تعد إحدى وسائل الإضاءة فى العصر المملوكى، حيث كان يثبت بداخلها المصباح وذلك للحفاظ على نار المصباح من الهواء واستخدمت المشكاوات لإضاءة المبانى الداخلية العامة كالمدارس والمساجد وانتشرت صناعتها فى عهد دولة المماليك.

كما يوجد داخل متحف آثار الغردقة نياشين ترجع للعصر الحديث والعثماني منها نيشان الكمال أو وسام الكمال وهو أحد الأوسمة الملكية التي تعود للعصر الحديث، وكانت تمنح إبان الحقبة الملكية في مصر، ويضم التاج الملكى.

وكذلك وسام "شفت" وهو نيشان عثماني من عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث يرجع لتاريخ لبداية القرن الـ19 وهو من الأوسمة الملكية، ويشبه النجمة في شكله.