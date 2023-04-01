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هيئة النقل العام تدفع بـ50 أتوبيسًا لنقل مشجعى الأهلى إلى استاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تدفع هيئة النقل العام بالقاهرة اليوم بـ 50 أتوبيسا، لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقاءه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة اليوم السبت  الساعة 9 مساءً، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.

 

وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 اتوبيس بجميع مناطق القاهرة الكبرى، وهى كالتالى:

الخط الأول "عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – استاد القاهرة" 10 سيارات.

الخط الثانى "العباسية – صلاح سالم – يوسف عباس – استاد القاهرة"  5 اتوبيسات .

الخط الثالث "قسم الحدائق – حدائق القبة – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط الرابع " دوران شبرا – الخلفاوى – منشية الجمل – حدائق القبة – الفنجرى- استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط الخامس "ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العينى – السيدة عائشة – الاتوستراد – جامعة الازهر - استاد القاهرة" 5 سيارات.

الخط السادس "السيدة عائشة – الاتوستراد – نادى السكة - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط السابع "النزهة الجديدة – الحجاز – شارع النزهة – السبع عمارات – ميدان الساعة – طريق النصر - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات.

الخط الثامن " الاميرية – سراى القبة – روكسى – كلية بنات عين شمس – خضر التونى – شارع يوسف عباس - استاد القاهرة " 5 اتوبيسات.

الخط التاسع "شبرا الخيمة – مسطرد – المطرية – التجنيد – روكسى – الخليفة المأمون – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 سيارات.

 

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط ستعمل بجوار خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة والتي تعبر بمحاور " طريق النصر – صلاح سالم – إسماعيل الفنجرى" المحيطة باستاد القاهرة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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