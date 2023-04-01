شكرا لقرائتكم خبر عن نص الشهر إجازة.. تعرف على الأعياد والإجازات الرسمية خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة، وشهر أبريل الذى بدأ اليوم يشهد عددا من الإجازات الرسمية والتى تمثل مناسبات مهمة لدى المصريين.



ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال شهر أبريل كما يلى: الإثنين 26 رمضان الموافق 17 أبريل 2023



الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

عادة ما تكون الإجازة 3 أيام



- عيد تحرير سيناء: الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

يأتى ذلك بالإضافة إلى 7 أيام عطلة نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت".