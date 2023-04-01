شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: بدء تصنيع القطار الكهربائى السريع لمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة النقل أنه يتم تصنيع القطارات السريعة والقطارات الإقليمية لشبكة القطار الكهربائى السريع داخل مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية، ويتم الآن الإنتاج الكمى للقطارات الخاصة بمصر.
وتتألف المنظومة الجديدة لشبكة القطارات الكهربائية السريعة بمصر من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، حيث يعتبر الخط الأول خطًا مماثلًا لقناة السويس فى أهميتها الاستراتيجية، وسيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.
وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد، ويساهم أيضًا هذا المشروع العملاق فى خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يوميا.