شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات.

ويستعرض هذا الإنفوجراف، أبرز قرارات الرئيس السيسى التى سيتم تطبيقها فى شهر أبريل.



الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات

زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل

3500 جنيه

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا

زيادة منح "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ شهريًا

رفع حد الإعفاء الضريبى ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه