أخبار مصر

تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق قرارات الرئيس السيسى خلال ساعات.. الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات.

 

ويستعرض هذا الإنفوجراف، أبرز قرارات الرئيس السيسى التى سيتم تطبيقها فى شهر أبريل.

 


الزيادة الجديدة برواتب الموظفين والمعاشات

 

زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 

 

3500 جنيه 

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

 

 

زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا

 

 

زيادة منح "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ شهريًا 

 

 

 رفع حد الإعفاء الضريبى ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا